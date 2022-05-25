Top.Mail.Ru
ПолСпец
+7 (499) 990-55-13
с 09:00 до 21:00
info@pol-spec.ru
0
0
Электрический теплый пол
Электрический теплый пол
Электрический теплый пол 98
Кабельный теплый пол
Кабельный теплый пол 46
Нагревательные маты
Нагревательные маты 46
Пленочный теплый пол
Пленочный теплый пол 6
Комплектующие
Комплектующие 10
Терморегуляторы
Терморегуляторы 9
Системы антиобледенения
Греющий кабель
Греющий кабель 61
Обогрев кровли
Обогрев кровли 17
Обогрев труб
Обогрев труб 25
Обогрев площадок
Обогрев площадок 14
Обогрев грунта
Обогрев грунта 10
Саморегулирующийся кабель
Саморегулирующийся кабель 10
Последние записи
Полусухая стяжка пола своими руками
Замена напольного покрытия чаще всего так или иначе предусматривает создание стяжки, ведь это основание
14.2k.
ПолСпец
Сухая стяжка пола своими руками
Ремонт — это всегда определённые трудности и соответствующие неудобства, поэтому каждый человек делает
13.4k.
ПолСпец
Как сделать стяжку пола своими руками
Стяжка пола — это слой в конструкции пола, который отвечает за защиту напольного покрытия и помогает
04.2k.
ПолСпец
Что такое класс ламината, и как его правильно выбрать?
При ремонте каждый стремиться выбрать качественный материл, при этом не тратить большие деньги.
12.9k.
ПолСпец
Что такое ламинат?
Уже более двух десятилетий ламинат создает конкуренцию линолеуму на рынке строительных материалов.
04.4k.
ПолСпец
Какие полы лучше сделать в квартире
Современный рынок строительных и отделочных материалов предлагает огромнейший ассортимент напольных покрытий
033.7k.
ПолСпец
Монтаж теплого водяного пола своими руками
Теплый водяной пол — это особая система обогрева, которая отличается несложной техникой укладки, демократичной
012.2k.
ПолСпец
На какую высоту устанавливать ванную от пола
Ванная – самая главная часть квартиры. От ее удобства и практичности зависит комфорт всех обитателей дома.
03.3k.
ПолСпец
Как правильно стелить линолеум своими руками
Линолеум представляет собой практичное, экономичное покрытие. Правильная укладка линолеума — это процесс
03.3k.
ПолСпец
Как класть ламинат своими руками
Если принято окончательное решение о покрытии полов в квартире или отдельной комнате ламинатом, для начала
26.2k.
ПолСпец
Выравнивание пола под линолеум
В российских квартирах скошенные и неровные полы, к сожалению, – не редкое явление. Чтобы покрытие
16.2k.
ПолСпец
Что лучше: ламинат или линолеум? Плюсы и минусы каждого покрытия
У новоселов и долго проживающих в одной квартире людей, решившихся на ремонт, однозначно встает вопрос
03.7k.
ПолСпец
Шумоизоляция пола в квартире
К большому сожалению, квартиры в многоэтажных домах имеют очень низкий уровень шумоизоляции.
02.3k.
ПолСпец
Кварцвиниловая плитка для пола – правила выбора и укладки
Кварцвиниловая плитка – это популярный отделочный материал, который отличается высокими прочностными
16.2k.
ПолСпец
Как выбрать ламинат для квартиры
Планируя ремонт в квартире, хозяева часто раздумывают над тем, какая разновидность ламината лучше подойдёт
27.9k.
ПолСпец
Пробковая подложка под ламинат: плюсы и минусы, стоимость, как укладывать
Для того чтобы начать работать с таким материалом, как ламинат, необходимо все основательно подготовить.
03.5k.
ПолСпец
Устройство деревянного пола на лагах: схемы, особенности строительства, советы экспертов
Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый
030.9k.
ПолСпец
Подложка под ламинат: какая лучше и как правильно выбрать?
Отличающееся стилем, практичностью и лёгкостью в эксплуатировании, а главное – доступностью по стоимости
01.9k.
ПолСпец
Как сделать пол на балконе своими руками
Балкон – хранилище старых, ненужных вещей. Однако его можно превратить в изящное продолжение квартиры.
011k.
ПолСпец
Гидроизоляция пола своими руками
Гидроизоляция является одним из ключевых этапов строительства жилого дома. Чем более качественно будут
01.2k.
ПолСпец
Выравнивание пола под ламинат своими руками
Основание под ламинат должно быть идеально ровным, иначе во время эксплуатации панели начнут скрипеть
01.5k.
ПолСпец
Как залить наливной пол своими руками
Наливные полы (их также называют жидкими или самовыравнивающиеся) позволяют добиться предельно ровной
03.4k.
ПолСпец
Утепление пола в квартире
Чтобы самостоятельно выполнить теплоизоляцию пола в квартире, нужно не только правильно выбрать материал
01.9k.
ПолСпец
Укладка ламината на бетонный пол
Современный разнообразный ассортимент строительных магазинов предлагает немалое количество напольных
24.5k.
ПолСпец
Механизированная стяжка пола – как делается, особенности, плюсы и минусы
Для того чтобы пол в помещении прослужил дольше и был комфортным в эксплуатации, необходимо подобрать
02.3k.
ПолСпец
Как и чем скрыть стыки линолеума: обзор лучших способов + инструкции как сделать
Одним из наиболее популярных видов напольного покрытия является линолеум. Этот материал не отличается
024.6k.
ПолСпец
Как устранить скрип деревянных полов без разборки
Деревянный пол со временем начинает скрипеть, что действует раздражающе на домочадцев. Ежедневно слышать
030.3k.
ПолСпец
Реставрация паркета без циклевки – как делать это правильно?
Паркет всегда считался элитным напольным покрытием, которое создавалось по специальным эскизам и монтировалось
07.4k.
ПолСпец
Как постелить линолеум на деревянный пол
Деревянные полы со временем теряют свой первоначальный вид, доски деформируются, и между ними появляются щели.
032.7k.
ПолСпец
Укладка линолеума на бетонный пол
Линолеум, как финишное напольное покрытие, пользуется большой популярностью у многих владельцев квартир
01.3k.
ПолСпец
Сколько сохнет цементная стяжка пола
Укладка пола на сырую стяжку приведет к быстрой деформации и порче покрытия, а это дополнительные траты
018.2k.
ПолСпец
Виды теплых полов: какой теплый пол лучше?
Использование теплого пола позволяет обеспечивать максимально комфортные температурные условия в помещении
0843
ПолСпец
Укладка электрического теплого пола под плитку
У теплого пола есть множество преимуществ, среди которых отдельного рассмотрения заслуживают 2 основных момента.
0376
ПолСпец
Укладка теплого пола под ламинат
Ламинат по своей популярности среди современных напольных покрытий уверенно удерживает одно из лидирующих мест.
0588
ПолСпец