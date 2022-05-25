Электрический теплый пол
Системы антиобледенения
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Замена напольного покрытия чаще всего так или иначе предусматривает создание стяжки, ведь это основание
Ремонт — это всегда определённые трудности и соответствующие неудобства, поэтому каждый человек делает
Стяжка пола — это слой в конструкции пола, который отвечает за защиту напольного покрытия и помогает
При ремонте каждый стремиться выбрать качественный материл, при этом не тратить большие деньги.
Уже более двух десятилетий ламинат создает конкуренцию линолеуму на рынке строительных материалов.
Современный рынок строительных и отделочных материалов предлагает огромнейший ассортимент напольных покрытий
Теплый водяной пол — это особая система обогрева, которая отличается несложной техникой укладки, демократичной
Ванная – самая главная часть квартиры. От ее удобства и практичности зависит комфорт всех обитателей дома.
Линолеум представляет собой практичное, экономичное покрытие. Правильная укладка линолеума — это процесс
Если принято окончательное решение о покрытии полов в квартире или отдельной комнате ламинатом, для начала
В российских квартирах скошенные и неровные полы, к сожалению, – не редкое явление. Чтобы покрытие
У новоселов и долго проживающих в одной квартире людей, решившихся на ремонт, однозначно встает вопрос
К большому сожалению, квартиры в многоэтажных домах имеют очень низкий уровень шумоизоляции.
Кварцвиниловая плитка – это популярный отделочный материал, который отличается высокими прочностными
Планируя ремонт в квартире, хозяева часто раздумывают над тем, какая разновидность ламината лучше подойдёт
Для того чтобы начать работать с таким материалом, как ламинат, необходимо все основательно подготовить.
Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый
Отличающееся стилем, практичностью и лёгкостью в эксплуатировании, а главное – доступностью по стоимости
Балкон – хранилище старых, ненужных вещей. Однако его можно превратить в изящное продолжение квартиры.
Гидроизоляция является одним из ключевых этапов строительства жилого дома. Чем более качественно будут
Основание под ламинат должно быть идеально ровным, иначе во время эксплуатации панели начнут скрипеть
Наливные полы (их также называют жидкими или самовыравнивающиеся) позволяют добиться предельно ровной
Чтобы самостоятельно выполнить теплоизоляцию пола в квартире, нужно не только правильно выбрать материал
Современный разнообразный ассортимент строительных магазинов предлагает немалое количество напольных
Для того чтобы пол в помещении прослужил дольше и был комфортным в эксплуатации, необходимо подобрать
Одним из наиболее популярных видов напольного покрытия является линолеум. Этот материал не отличается
Деревянный пол со временем начинает скрипеть, что действует раздражающе на домочадцев. Ежедневно слышать
Паркет всегда считался элитным напольным покрытием, которое создавалось по специальным эскизам и монтировалось
Деревянные полы со временем теряют свой первоначальный вид, доски деформируются, и между ними появляются щели.
Линолеум, как финишное напольное покрытие, пользуется большой популярностью у многих владельцев квартир
Укладка пола на сырую стяжку приведет к быстрой деформации и порче покрытия, а это дополнительные траты
Использование теплого пола позволяет обеспечивать максимально комфортные температурные условия в помещении
У теплого пола есть множество преимуществ, среди которых отдельного рассмотрения заслуживают 2 основных момента.
Ламинат по своей популярности среди современных напольных покрытий уверенно удерживает одно из лидирующих мест.